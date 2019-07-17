RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:48

  clientage написав:А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%

На "Вільні гроші" бесплатное снятие до 50 шт грн, против 5 тыс на "Найкраща".

  vitaliian написав:на сайте он доступен http://accordbank.com.ua/ua/371.htm
звоните на гарячку

По Вашей ссылке депозит «Вільні гроші», а не депозитная карточка "Вільні гроші" - это разные продукты. В поддержку позвонить попробую, но, сотрудник банка при мне кому-то звонил, уточнял за эту карточки, после чего сказал, что не открывают.
Imp_666
 
Повідомлень: 58
З нами з: 15.05.14
Подякував: 229 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:54

  Imp_666 написав:
  clientage написав:А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%

На "Вільні гроші" бесплатное снятие до 50 шт грн, против 5 тыс на "Найкраща".

Ну для любителей обнала думаю нуна таки щительней в карточных тарифах поковыряться :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28756
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:55

  Imp_666 написав:
  clientage написав:А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%

На "Вільні гроші" бесплатное снятие до 50 шт грн, против 5 тыс на "Найкраща".

  vitaliian написав:на сайте он доступен http://accordbank.com.ua/ua/371.htm
звоните на гарячку

По Вашей ссылке депозит «Вільні гроші», а не депозитная карточка "Вільні гроші" - это разные продукты. В поддержку позвонить попробую, но, сотрудник банка при мне кому-то звонил, уточнял за эту карточки, после чего сказал, что не открывают.

для входа (пользуюсь р2р) я открыл "Найкраща", через интернет открыл депозит Вільні гроші, когда нужно выйти с крупной суммой перекидываю с "Найкраща" на "Вільні гроші", звоню в отделение заказываю кеш и забираю.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2905
З нами з: 06.04.16
Подякував: 704 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27

Re: Аккордбанк

карту Вильни гроши уже не открывают давно. С тех пор как появилась Найкраша. А депозит Вильни гроши можно и самому открыть в приложении. Но интереса он не представляет (ставка плюс мало отделений)
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 04.02.12
Подякував: 196 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:20

Согласен. Интерестно тока удаленное юзанье карт и 3х-мес. вклада Нові Гроші под 18%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28756
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:06

  VLADPn написав:карту Вильни гроши уже не открывают давно. С тех пор как появилась Найкраша. А депозит Вильни гроши можно и самому открыть в приложении. Но интереса он не представляет (ставка плюс мало отделений)

да и сам банк, то еще дно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9577
З нами з: 23.01.13
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:08

  Stringer написав:
  VLADPn написав:карту Вильни гроши уже не открывают давно. С тех пор как появилась Найкраша. А депозит Вильни гроши можно и самому открыть в приложении. Но интереса он не представляет (ставка плюс мало отделений)

да и сам банк, то еще дно

Банка міністра фінансів не може бути дном. :wink:
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29274
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  VLADPn написав:карту Вильни гроши уже не открывают давно. С тех пор как появилась Найкраша. А депозит Вильни гроши можно и самому открыть в приложении. Но интереса он не представляет (ставка плюс мало отделений)

да и сам банк, то еще дно

Банка міністра фінансів не може бути дном. :wink:

:mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9577
З нами з: 23.01.13
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  VLADPn написав:карту Вильни гроши уже не открывают давно. С тех пор как появилась Найкраша. А депозит Вильни гроши можно и самому открыть в приложении. Но интереса он не представляет (ставка плюс мало отделений)

да и сам банк, то еще дно

Банка міністра фінансів не може бути дном. :wink:

Веселый такой банчик. Работет спокойно, в тенёчке :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28756
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, Alfa_Bank, Computer, mihasik, Stringer, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.