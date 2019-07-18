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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:43

  Stringer написав:
  clientage написав:Веселый такой банчик. Работет спокойно, в тенёчке :mrgreen:

тока тарахтит слишком сильно, когда работает в режиме "отжима" :mrgreen:

Думаете обороты нуна снизить или амортики уже пора менять? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:07

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Веселый такой банчик. Работет спокойно, в тенёчке :mrgreen:

тока тарахтит слишком сильно, когда работает в режиме "отжима" :mrgreen:

Думаете обороты нуна снизить или амортики уже пора менять? :mrgreen:
А я в таких случаях меньше засовываю (белья разумеется). :wink: Тогда если и отожмёт то не много да и трясёт поменьше (меня) :mrgreen: P.S. А чего уже за упокой начали ещё вроде рановато?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:35

Re: Аккордбанк

  Дядя Дима написав:А чего уже за упокой начали ещё вроде рановато?

Це так між іншим...банка робоча, все ок...поки.
А проженуть міністерку фінанансів...там видно буде які гріхи дідЯша в банці знайде.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:33

Вчора НБУ знизив облікову до 17%
а депозит в цьому банку під 18% ще залишився

http://accordbank.com.ua/ua/371.htm


налітай розирай :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:37

  greenozon написав:Вчора НБУ знизив облікову до 17%
а депозит в цьому банку під 18% ще залишився

http://accordbank.com.ua/ua/371.htm


налітай розирай :)

Новые деньги...
Замануха у Финика такая была))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45

  greenozon написав:Вчора НБУ знизив облікову до 17%
а депозит в цьому банку під 18% ще залишився

http://accordbank.com.ua/ua/371.htm


налітай розирай :)

Нафиг нафиг - уж лучше в форвард на выгодный под 18, тем более, что он для всех
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:27

Re: Аккордбанк

  Stringer написав:в форвард на выгодный под 18

Так там від 180000 грн...а хто вже має то більше Фонда намалюється.
Таріко он буржуїнів нажухує.
А маленького Українця це йому як 2 пальці...
Нафіг Фарса...хай живе Акорд.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:36

Re: Аккордбанк

  Stringer написав:уж лучше в форвард на выгодный под 18, тем более, что он для всех


через ІБ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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