Думаете обороты нуна снизить или амортики уже пора менять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:43
Думаете обороты нуна снизить или амортики уже пора менять?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:07
А я в таких случаях меньше засовываю (белья разумеется). Тогда если и отожмёт то не много да и трясёт поменьше (меня) P.S. А чего уже за упокой начали ещё вроде рановато?
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:35
Re: Аккордбанк
Це так між іншим...банка робоча, все ок...поки.
А проженуть міністерку фінанансів...там видно буде які гріхи дідЯша в банці знайде.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:33
Вчора НБУ знизив облікову до 17%
а депозит в цьому банку під 18% ще залишився
налітай розирай
+50грн !
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:37
Новые деньги...
Замануха у Финика такая была))
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45
Нафиг нафиг - уж лучше в форвард на выгодный под 18, тем более, что он для всех
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:27
Re: Аккордбанк
Так там від 180000 грн...а хто вже має то більше Фонда намалюється.
Таріко он буржуїнів нажухує.
А маленького Українця це йому як 2 пальці...
Нафіг Фарса...хай живе Акорд.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:36
Re: Аккордбанк
+50грн !
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:53
я с приложухи открыл
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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