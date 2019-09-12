потрібно дивитися тарифи, вони у них неповні (наприклад, не зазначено безкоштовний p2p) але досить докладні.
На жаль на гарячій лінії і навіть у відділенні менеджер не завжди може відповісти за тарифи, треба дослідним шляхом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:46
потрібно дивитися тарифи, вони у них неповні (наприклад, не зазначено безкоштовний p2p) але досить докладні.
На жаль на гарячій лінії і навіть у відділенні менеджер не завжди може відповісти за тарифи, треба дослідним шляхом
Додано: П'ят 13 вер, 2019 00:21
Як можна поповнити без комісії картку чи поточний рахунок в валюті, щоб потім відкрити депо в інет-банкінгу?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 05:23
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