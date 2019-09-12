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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:46

  flysoulfly написав:подскажите плиз: получится ли перебросить через карты/ИБ до150К грн другому физлицу внутри банка без комиссий? (или может нужны какие-то внешние“костыли“, ну типа карты моно...)
можно в личку...


потрібно дивитися тарифи, вони у них неповні (наприклад, не зазначено безкоштовний p2p) але досить докладні.

На жаль на гарячій лінії і навіть у відділенні менеджер не завжди може відповісти за тарифи, треба дослідним шляхом
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 00:21

Як можна поповнити без комісії картку чи поточний рахунок в валюті, щоб потім відкрити депо в інет-банкінгу?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 05:23

  anikola13 написав:Як можна поповнити без комісії картку чи поточний рахунок в валюті, щоб потім відкрити депо в інет-банкінгу?

Кэшем через кассу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 05:45

Flamingo
Поточний рахунок відкривається платно? Чи під депозит можна відкрити безкоштовно?
В мене депозитна картка. Поповненя її йде з комісом 1%.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:02

  anikola13 написав:Flamingo
Поточний рахунок відкривається платно? Чи під депозит можна відкрити безкоштовно?
В мене депозитна картка. Поповненя її йде з комісом 1%.

Давайте по порядку. У вас карта в валюте? Я такую не открывал. Тарифов не знаю. Считаю, что карта в валюте не нужна в принципе. Думаю в отделении должны знать алгоритм открытия счетов и таких депо. Я в первый поход в банк не имел ничего. Пришел - мне открыли гривневую карту (она нужна для смс - без них не работает банкинг) и текущий счет в валюте (совершенно бесплатно). Тут же пополнил текущий счет валютой (абсолютно бесплатно) и зарегил интернет-банкинг. Тут же с текущего в банкинге открыл депо, договор по которому распечатал тут же у экономиста. Бинго! Весь процесс с полной идентификацией с нуля занял около часа. Не заплатил ни копейки комиса.
Flamingo
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