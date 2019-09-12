потрібно дивитися тарифи, вони у них неповні (наприклад, не зазначено безкоштовний p2p) але досить докладні.
На жаль на гарячій лінії і навіть у відділенні менеджер не завжди може відповісти за тарифи, треба дослідним шляхом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:46
потрібно дивитися тарифи, вони у них неповні (наприклад, не зазначено безкоштовний p2p) але досить докладні.
На жаль на гарячій лінії і навіть у відділенні менеджер не завжди може відповісти за тарифи, треба дослідним шляхом
Додано: П'ят 13 вер, 2019 00:21
Як можна поповнити без комісії картку чи поточний рахунок в валюті, щоб потім відкрити депо в інет-банкінгу?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 05:23
Додано: П'ят 13 вер, 2019 05:45
Flamingo
Поточний рахунок відкривається платно? Чи під депозит можна відкрити безкоштовно?
В мене депозитна картка. Поповненя її йде з комісом 1%.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:02
Давайте по порядку. У вас карта в валюте? Я такую не открывал. Тарифов не знаю. Считаю, что карта в валюте не нужна в принципе. Думаю в отделении должны знать алгоритм открытия счетов и таких депо. Я в первый поход в банк не имел ничего. Пришел - мне открыли гривневую карту (она нужна для смс - без них не работает банкинг) и текущий счет в валюте (совершенно бесплатно). Тут же пополнил текущий счет валютой (абсолютно бесплатно) и зарегил интернет-банкинг. Тут же с текущего в банкинге открыл депо, договор по которому распечатал тут же у экономиста. Бинго! Весь процесс с полной идентификацией с нуля занял около часа. Не заплатил ни копейки комиса.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:15
гривневая карта - в каком тарифе?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:16
Flamingo
Да в валюте, депозитная.
Смотрю по тарифам, что открытие текущего счета в валюте платное. Когда вы открывали текущий счет?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:47
Re: Аккордбанк
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:48
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:51
Re: Аккордбанк
може якщо вал. рахунок + депозит тоді безкоштовно?..
+50грн !
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