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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:23

greenozon
К сожалению, но сказали только платная. Заказал карту в тарифе "Приватний" со стоимостью 1 дол на 3 года. Жду.
anikola13
 
Повідомлень: 642
З нами з: 08.02.13
Подякував: 63 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:52

  Flamingo написав:"Найкраща картка"

а где они эту карту прячут на сайте?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4551
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 190 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:03

  J написав:
  Flamingo написав:"Найкраща картка"

а где они эту карту прячут на сайте?
Покопайтесь тут -
http://accordbank.com.ua/ua/publication/content/807.htm
тарифы по ней там есть. Но похоже Аккорд по картам сделал в августе "ребрендинг" и теперь на сайте рекламируют не конкретные тарифные планы а только классы карт - Платинум, Голд, Стандарт и т.п.
Flamingo
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Повідомлень: 2914
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 600 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:09

  anikola13 написав:greenozon
К сожалению, но сказали только платная. Заказал карту в тарифе "Приватний" со стоимостью 1 дол на 3 года. Жду.

С 20 августа у них поменялись тарифы. Поэтому кто успел- тот и сел. Остальным теперь текущие счета платно :(
Flamingo
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Повідомлень: 2914
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 600 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:18

Flamingo имхо, когда поняли что Маркарова остаётся - воспрянули духом и это отразилось на тарифах :wink:
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Повідомлень: 335
З нами з: 21.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 22232425
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