greenozon
К сожалению, но сказали только платная. Заказал карту в тарифе "Приватний" со стоимостью 1 дол на 3 года. Жду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:23
greenozon
К сожалению, но сказали только платная. Заказал карту в тарифе "Приватний" со стоимостью 1 дол на 3 года. Жду.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:52
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:03
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тарифы по ней там есть. Но похоже Аккорд по картам сделал в августе "ребрендинг" и теперь на сайте рекламируют не конкретные тарифные планы а только классы карт - Платинум, Голд, Стандарт и т.п.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:09
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:18
Flamingo имхо, когда поняли что Маркарова остаётся - воспрянули духом и это отразилось на тарифах
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