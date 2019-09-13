Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:09
Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом
... делайте хоть что-нибудь!
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