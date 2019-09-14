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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:09

  VLADPn написав:
  greenozon написав:Тарифи, що будуть діяти з 02.10.2019


Прикрыли выход что-ли?

Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:32

clientage
0,5% прикручивают и на р2р по всем картам и по "Депозитной" вт.ч. Так, что выход только налом. Кадристы.
anikola13
 
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