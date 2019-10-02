Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:09
Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 вер, 2019 19:32
clientage
0,5% прикручивают и на р2р по всем картам и по "Депозитной" вт.ч. Так, что выход только налом. Кадристы.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:50
САДисты,сами свою инкассацию загоняют за три копейки
никому не верю
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:56
Та лаана, я ток ОДИН раз закажу налик, все вынесу и всьооо
А так бы постоянно переразмещался, чото снимал, потом возвращал. Вот нафига им этот геморр? Лучше шобы клиент сразу за ОДИН раз все вынес и... усьооо.
Хай отдыхают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:09
Вы пишите как-то вперемешку: то тек.счет, то карта.
За карту ничего не скажу, а по тек.счету ничего не менялось:
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:53
Аккордбанк - новий депозит у валюті
Якщо я хочу відкрити новий депозит у валюті (долари та євро) у цьому банку, то які комісії будуть? Наприклад, на строк 6 міс. або 1 рік.
У чому прикол з відкриттям через інтернет банкінг з підвищеними відсотками? Чи можна купити валюту онлайн, а гроші зарахувати з іншого банку переказом?
Дякую.
|