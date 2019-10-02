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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:09

  VLADPn написав:
  greenozon написав:Тарифи, що будуть діяти з 02.10.2019


Прикрыли выход что-ли?

Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:32

clientage
0,5% прикручивают и на р2р по всем картам и по "Депозитной" вт.ч. Так, что выход только налом. Кадристы.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:50

  anikola13 написав:clientage
0,5% прикручивают и на р2р по всем картам и по "Депозитной" вт.ч. Так, что выход только налом. Кадристы.
САДисты,сами свою инкассацию загоняют за три копейки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:56

  sens написав:
  anikola13 написав:clientage
0,5% прикручивают и на р2р по всем картам и по "Депозитной" вт.ч. Так, что выход только налом. Кадристы.
САДисты,сами свою инкассацию загоняют за три копейки

Та лаана, я ток ОДИН раз закажу налик, все вынесу и всьооо
А так бы постоянно переразмещался, чото снимал, потом возвращал. Вот нафига им этот геморр? Лучше шобы клиент сразу за ОДИН раз все вынес и... усьооо.
Хай отдыхают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:09

  greenozon написав:
  anikola13 написав:Смотрю по тарифам, что открытие текущего счета в валюте платное. Когда вы открывали текущий счет?


може якщо вал. рахунок + депозит тоді безкоштовно?..


  Flamingo написав:
  anikola13 написав:greenozon
К сожалению, но сказали только платная. Заказал карту в тарифе "Приватний" со стоимостью 1 дол на 3 года. Жду.

С 20 августа у них поменялись тарифы. Поэтому кто успел- тот и сел. Остальным теперь текущие счета платно :(


Вы пишите как-то вперемешку: то тек.счет, то карта.
За карту ничего не скажу, а по тек.счету ничего не менялось:
1.3. Відкриття, закриття поточного рахунку з метою:
- розміщення коштів на депозитний рахунок у валюті засобами Системи Інтернет-Банкінг - Не тарифікується
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:53

Аккордбанк - новий депозит у валюті

Якщо я хочу відкрити новий депозит у валюті (долари та євро) у цьому банку, то які комісії будуть? Наприклад, на строк 6 міс. або 1 рік.
У чому прикол з відкриттям через інтернет банкінг з підвищеними відсотками? Чи можна купити валюту онлайн, а гроші зарахувати з іншого банку переказом?
Дякую.

---
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Востаннє редагувалось sharparchitect в Чет 24 жов, 2019 13:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:42

sharparchitect

за відкриття депозиту грошей точно не беруть
можуть взяти за
- відкриття поточного валютного рахунку
- за відкриття валютної карти

підвищені відсотки в ІБ - це економія для банку (ви не йдете у відділення, не займаєте час менеджерів і каси, нема приходу обліку і інших дорогих операцій із кешем...

по останньому питанню - ось тут список усіх банків, що пропонують обмін валюти онлайн

http://saks54.tk/kurs/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:05

Re: Аккордбанк

Открыл депо в евро, под него заказал карту, по тарифам карты есть неснижаемый остаток, который вносится при оформлении. Менеджер, которая открывала карту куда-то позвонила уточнить надо ли сразу его вносить (за пополнение карты комис 1%)...после консультации сказала не обязательно - ну ок. Попросил написать заяву на откл. СМС сказала не надо, так как мы его Вам не подключаем - ну хорошо.
Так ли это все на самом деле?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:59

isen без Смс не працює інтернет-банкінг, з мене списували по 10 грн з грівневой карти за СМС, після того, як перестав поповнювати - не списуються (було -10, зараз 0), але турбуюся як би не було штрафу за неактивність, валютні депозити у мене без карти
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:08

Basilio2020
Откройте "Найкраща", а по предыдущей отключите смс
anikola13
 
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