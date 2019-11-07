RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05

  Basilio2020 написав:isen без Смс не працює інтернет-банкінг, з мене списували по 10 грн з грівневой карти за СМС, після того, як перестав поповнювати - не списуються (було -10, зараз 0), але турбуюся як би не було штрафу за неактивність, валютні депозити у мене без карти

Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно
isen
 
Повідомлень: 517
З нами з: 21.12.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:06

  anikola13 написав:Basilio2020
Откройте "Найкраща", а по предыдущей отключите смс

Как отключать смс?
isen
 
Повідомлень: 517
З нами з: 21.12.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, BankAlliance, Kevin, Sergion, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (684)
08.11.2019 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.