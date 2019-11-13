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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05
Basilio2020 написав:isen
без Смс не працює інтернет-банкінг, з мене списували по 10 грн з грівневой карти за СМС, після того, як перестав поповнювати - не списуються (було -10, зараз 0), але турбуюся як би не було штрафу за неактивність, валютні депозити у мене без карти
Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:06
anikola13 написав:Basilio2020
Откройте "Найкраща", а по предыдущей отключите смс
Как отключать смс?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18
Как проверить подключено смс по карте или нет(в веб инетбанкинге не вижу)?
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