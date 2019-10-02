Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Аккордбанк Аккордбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 24252627 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.4 5 49 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 10 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 13 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 35% 17 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05 Basilio2020 написав: isen без Смс не працює інтернет-банкінг, з мене списували по 10 грн з грівневой карти за СМС, після того, як перестав поповнювати - не списуються (було -10, зараз 0), але турбуюся як би не було штрафу за неактивність, валютні депозити у мене без карти без Смс не працює інтернет-банкінг, з мене списували по 10 грн з грівневой карти за СМС, після того, як перестав поповнювати - не списуються (було -10, зараз 0), але турбуюся як би не було штрафу за неактивність, валютні депозити у мене без карти

Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно isen Повідомлень: 533 З нами з: 21.12.15 Подякував: 86 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:06 anikola13 написав: Basilio2020

Откройте "Найкраща", а по предыдущей отключите смс Откройте "Найкраща", а по предыдущей отключите смс

Как отключать смс? Как отключать смс? isen Повідомлень: 533 З нами з: 21.12.15 Подякував: 86 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18 Re: Аккордбанк Как проверить подключено смс по карте или нет(в веб инетбанкинге не вижу)? isen Повідомлень: 533 З нами з: 21.12.15 Подякував: 86 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 08:11 clientage написав: VLADPn написав: greenozon написав: Тарифи, що будуть діяти з 02.10.2019 Тарифи, що будуть діяти з 02.10.2019



Прикрыли выход что-ли? Прикрыли выход что-ли?

Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом

Я в свое время (23 сентября депозит закончился) тоже так и сделал. Правда, на всякий случай заранее позвонил, а то ж раз на раз не приходится: одни банки сами видят, что депозит заканчивается и под него деньги сами привозят, а другие, если заранее не позвонишь, делают рожу кирпичом и ничего не отдают, типа денег нет, вы не заказывали.

Депозит заканчивался в понедельник, позвонил в среду. Что интересно, отвечают, мол, рано вы позвонили, мы ж можем забыть за это время деньги вам в кассе оставить, позвоните еще в пятницу В понедельник свободно отдали. Правда, с юмором, шуточками подначивали переоформить, но 18% только ж на новые, а на остальное - мало %%. Я в свое время (23 сентября депозит закончился) тоже так и сделал. Правда, на всякий случай заранее позвонил, а то ж раз на раз не приходится: одни банки сами видят, что депозит заканчивается и под него деньги сами привозят, а другие, если заранее не позвонишь, делают рожу кирпичом и ничего не отдают, типа денег нет, вы не заказывали.Депозит заканчивался в понедельник, позвонил в среду. Что интересно, отвечают, мол, рано вы позвонили, мы ж можем забыть за это время деньги вам в кассе оставить, позвоните еще в пятницуВ понедельник свободно отдали. Правда, с юмором, шуточками подначивали переоформить, но 18% только ж на новые, а на остальное - мало %%. candidat Повідомлень: 582 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 08:19 candidat написав: Flamingo написав: Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.

Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования" Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"

Как и ожидалось, чуда не свершилось. Пришел открывать депозит 21 июня, написали дату окончания 22 сентября, т.е. воскресенье. Как и ожидалось, чуда не свершилось. Пришел открывать депозит 21 июня, написали дату окончания 22 сентября, т.е. воскресенье.

Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.

Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили candidat Повідомлень: 582 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостейМодератори: ТупУм