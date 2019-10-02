Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05
Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:06
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18
Re: Аккордбанк
Как проверить подключено смс по карте или нет(в веб инетбанкинге не вижу)?
Додано: Чет 28 лис, 2019 08:11
Я в свое время (23 сентября депозит закончился) тоже так и сделал. Правда, на всякий случай заранее позвонил, а то ж раз на раз не приходится: одни банки сами видят, что депозит заканчивается и под него деньги сами привозят, а другие, если заранее не позвонишь, делают рожу кирпичом и ничего не отдают, типа денег нет, вы не заказывали.
Депозит заканчивался в понедельник, позвонил в среду. Что интересно, отвечают, мол, рано вы позвонили, мы ж можем забыть за это время деньги вам в кассе оставить, позвоните еще в пятницу В понедельник свободно отдали. Правда, с юмором, шуточками подначивали переоформить, но 18% только ж на новые, а на остальное - мало %%.
Додано: Чет 28 лис, 2019 08:19
Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.
Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:47
Re: Аккордбанк
+50грн !
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:38
Сейчас да, но это было два месяца назад. Тогда вроде 18% на новые еще было. Хотя точно уже не уверен.
Удивило тогда еще то, что их уличный банкомат весь в паутине с бандой паучков. В этом банке (или, по крайней мере, в конкретном отделении) клиенты не очень обналичивание жалуют? Или тарифы не позволяют?
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