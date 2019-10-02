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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05

  Basilio2020 написав:isen без Смс не працює інтернет-банкінг, з мене списували по 10 грн з грівневой карти за СМС, після того, як перестав поповнювати - не списуються (було -10, зараз 0), але турбуюся як би не було штрафу за неактивність, валютні депозити у мене без карти

Для инетбанкинга открыл Найкращю, по ней смс бесплатно
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:06

  anikola13 написав:Basilio2020
Откройте "Найкраща", а по предыдущей отключите смс

Как отключать смс?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:18

Re: Аккордбанк

Как проверить подключено смс по карте или нет(в веб инетбанкинге не вижу)?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:11

  clientage написав:
  VLADPn написав:
  greenozon написав:Тарифи, що будуть діяти з 02.10.2019


Прикрыли выход что-ли?

Угу. Найкраща -- ку-ку, теперь еще и Депозитка нужна, ну и торбынка. Просто телепні. Нет шобы вернуть 18% на Нові Гроші, так они решили комисс ввести 0.5%. Ну хай лапу сосут -- всё вынесу налом :)

Я в свое время (23 сентября депозит закончился) тоже так и сделал. Правда, на всякий случай заранее позвонил, а то ж раз на раз не приходится: одни банки сами видят, что депозит заканчивается и под него деньги сами привозят, а другие, если заранее не позвонишь, делают рожу кирпичом и ничего не отдают, типа денег нет, вы не заказывали.
Депозит заканчивался в понедельник, позвонил в среду. Что интересно, отвечают, мол, рано вы позвонили, мы ж можем забыть за это время деньги вам в кассе оставить, позвоните еще в пятницу :) В понедельник свободно отдали. Правда, с юмором, шуточками подначивали переоформить, но 18% только ж на новые, а на остальное - мало %%.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:19

  candidat написав:
  Flamingo написав:Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.
Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"

Как и ожидалось, чуда не свершилось. Пришел открывать депозит 21 июня, написали дату окончания 22 сентября, т.е. воскресенье.

Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.
Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:47

Re: Аккордбанк

  candidat написав:но 18% только ж на новые,

вже нема 18
менше зараз навіть на нові
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:38

  greenozon написав:
  candidat написав:но 18% только ж на новые,

вже нема 18
менше зараз навіть на нові

Сейчас да, но это было два месяца назад. Тогда вроде 18% на новые еще было. Хотя точно уже не уверен.
Удивило тогда еще то, что их уличный банкомат весь в паутине с бандой паучков. В этом банке (или, по крайней мере, в конкретном отделении) клиенты не очень обналичивание жалуют? Или тарифы не позволяют?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:03

Господа, подскажите, перевод денежных средств с вклада «Вільні гроші» на карту "Депозитна картка" с комиссией иди без? А то мнения специалистов в отделении и на горячей линии разошлись.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:21

Охотник на деньги
спробуйте на малій сумі (напр 10 грн) і навчіть їх самі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:48

  Охотник на деньги написав:Господа, подскажите, перевод денежных средств с вклада «Вільні гроші» на карту "Депозитна картка" с комиссией иди без? А то мнения специалистов в отделении и на горячей линии разошлись.

В ИБ точно бесплатно
А я ВГ открывал для безлимитного снятия в кассе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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