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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:17

  clientage написав:Все похоже на кешбек от Мони, но здесь не ясна макс. сумма КБ/мес . Причем из ДКБО выходит, шо эта сумма будет у каждого клиента своя. Мож от кредлимита как-то зависит? :(

500 гривен в месяц.
И ещё про Кешбек здесь.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:26

  candidat написав:
  Flamingo написав:Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.
Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"

Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.
Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили :)

еще кто-то может подтвердить или опровергнуть: тут при окончании депо в выходные доначисляют % за выходные или нет ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:43

Re: Аккордбанк

  flysoulfly написав:еще кто-то может подтвердить или опровергнуть: тут при окончании депо в выходные доначисляют % за выходные или нет ?

ПодтверЖдаю. Доначисляют
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 26272829
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