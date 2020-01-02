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Аккордбанк
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:26
candidat написав: Flamingo написав:
Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.
Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"
Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.
Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили
еще кто-то может подтвердить или опровергнуть: тут при окончании депо в выходные доначисляют % за выходные или нет ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:43
flysoulfly написав:
еще кто-то может подтвердить или опровергнуть: тут при окончании депо в выходные доначисляют % за выходные или нет ?
ПодтверЖдаю. Доначисляют
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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