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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:26
candidat написав: Flamingo написав:
Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.
Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"
Напишу еще, чем все закончилось. Может, ошибаюсь, т.к. забыл уже, но вроде в договоре о комплексном обслуживании написано, мол, если выпадает на выходной, то отдают в первый рабочий день, а за выходные доначисляют. Но точно помню, как ближе к концу депозита звоню в банк, спрашиваю, мол, депозит заканчивается в воскресенье, отдавать будете в понедельник, так за воскресенье еще доначислите 18% годовых? В банке уверенно отрицают, говорят, никаких доплат не будет.
Приходит 23 сентября, получаю тело с процентами. Смотрю, как-то больше, чем обычно. Пересчитываю. Точно! Заплатили на 1 день больше, т.е. за воскресенье, хоть оно и не входило в срок действия договора, все равно добавили
еще кто-то может подтвердить или опровергнуть: тут при окончании депо в выходные доначисляют % за выходные или нет ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:43
flysoulfly написав:
еще кто-то может подтвердить или опровергнуть: тут при окончании депо в выходные доначисляют % за выходные или нет ?
ПодтверЖдаю. Доначисляют
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:09
lubopytnaya написав:
А как тут происходит пополнение депозитов? Только с карты в Онлайн?
Можна з карти через ІБ банки.
Колись давно поповнював на 2630...СЕПом з іншого банку.
Як зараз не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:12
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
А как тут происходит пополнение депозитов? Только с карты в Онлайн?
Можна з карти через ІБ банки.
А карту как пополнить? Только с комиссией через п2п?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:34
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
А как тут происходит пополнение депозитов? Только с карты в Онлайн?
Можна з карти через ІБ банки.
А карту как пополнить? Только с комиссией через п2п?
Маю найкращу карту (НК)...туди СЕП приходить без вхідної комісії.
З неї своїми і поповнюю депо.
Під депо карту тарифи не памятаю вхід безналом мабуть буде з комісією.
Оце недавно вже НК поповнював через ІВАН котловий - є такий в Акорда.
Прямо на 2620... ще не кидав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:38
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
А как тут происходит пополнение депозитов? Только с карты в Онлайн?
Можна з карти через ІБ банки.
А карту как пополнить? Только с комиссией через п2п?
р2р с будет с %!
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:40
sens написав:
р2р с будет с %!
Так, виносити налом через касу.
Проблему вирішуєм як безнал занести.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:46
Квесторе_поверніться написав:
Маю найкращу карту (НК)...туди СЕП приходить без вхідної комісії.
З неї своїми і поповнюю депо.
А что нужно сделать, чтобы открыть эту НК?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:53
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Маю найкращу карту (НК)...туди СЕП приходить без вхідної комісії.
З неї своїми і поповнюю депо.
А что нужно сделать, чтобы открыть эту НК?
Пару років тому відкривали при відвідуванні відділення.
Це кредитна карта. Можна було відкрити і з нульовим кредитним лімітом.
Паспорт і ідентифікаційний код.
На карті одне погано, що без комісії було зняття готівки тільки 5000.
Тому вона повинна була працювати з картою під депо.
Депо відкривається з НК а повертається на карту під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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