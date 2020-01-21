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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:01

Квесторе_поверніться, спасибо!
На днях зайду в отделение.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:57

  lubopytnaya написав:Квесторе_поверніться, спасибо!
На днях зайду в отделение.

Завжди, Ваш покірний слуга.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:31

Re: Аккордбанк

  lubopytnaya написав:А карту как пополнить? Только с комиссией через п2п?

А что, вход на НК через п2п с комиссией?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:39

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:А карту как пополнить? Только с комиссией через п2п?

А что, вход на НК через п2п с комиссией?

http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/981/taryf_pislya_0504216_naykrascha_kartka.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:
  lubopytnaya написав:А карту как пополнить? Только с комиссией через п2п?

А что, вход на НК через п2п с комиссией?

http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/981/taryf_pislya_0504216_naykrascha_kartka.pdf

и какой пункт говорит о комис за входящий п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:48

Re: Аккордбанк

  la9 написав:и какой пункт говорит о комис за входящий п2п?

Немає там такого пункту...але все треба тестити. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:52

La9, тут http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/981/taryf_pislya_0504216_depozytna_kartka.pdf
є такий пункт що Ви хочете.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:53

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:и какой пункт говорит о комис за входящий п2п?

Немає там такого пункту...але все треба тестити. :)

Нет комиссии ни за сеп ни за p2p. Оттестировал месяц назад.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:34

  Smitten написав:Нет комиссии ни за сеп ни за p2p. Оттестировал месяц назад.

Вы точно уверены? По исходящему p2p подтверждаю, нулевую комиссию, но исходящий сэп как был так и остался платным 0,5% мин 5 грн. Что касается входящего, то он всегда был бесплатен
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 21 січ, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:36

  Кассандра написав:
  Smitten написав:Нет комиссии ни за сеп ни за p2p. Оттестировал месяц назад.

Вы точно уверены? Поp2p подтверждаю, что комис 0, но сэп как был так и остался платным 0,5% мин 5 грн

Эт на Депозитку? А на Найкращу, она же может быть с кредлимитом, поэээтому... :)

А чо никто не обсуждает Найкращу Кредитку? Там кешбэк категорийный обещают :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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