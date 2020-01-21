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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:37

  Кассандра написав:
  Smitten написав:Нет комиссии ни за сеп ни за p2p. Оттестировал месяц назад.

Вы точно уверены? Поp2p подтверждаю, что комис 0, но сэп как был так и остался платным 0,5% мин 5 грн

По депокарті - так.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:37

  Кассандра написав:
  Smitten написав:Нет комиссии ни за сеп ни за p2p. Оттестировал месяц назад.

Вы точно уверены? Поp2p подтверждаю, что комис 0, но сэп как был так и остался платным 0,5% мин 5 грн

Мы говорим о входе на НК. По тарифам входящий сеп - бесплатно.
Вы, очевидно, говорите о выходе...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:39

clientage да потому что та НК с КЛ и кб выпускается платно, всего за 150 грн, МС world называется, а не та которая у нас всех debit
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:44

  la9 написав:
  Кассандра написав:
  Smitten написав:Нет комиссии ни за сеп ни за p2p. Оттестировал месяц назад.

Вы точно уверены? Поp2p подтверждаю, что комис 0, но сэп как был так и остался платным 0,5% мин 5 грн

Мы говорим о входе на НК. По тарифам входящий сеп - бесплатно.
Вы, очевидно, говорите о выходе...

А почему вы в своей цитате убрали последнюю часть из моего поста, где я пишу, что сэп на вход всегда был бесплатен - что сейчас, что раньше! Также как и входящий p2p. Или вам так удобней?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:53

Re: Аккордбанк

  Кассандра написав:А почему вы в своей цитате убрали последнюю часть из моего поста, где я пишу, что сэп на вход всегда был бесплатен - что сейчас, что раньше! Или так удобней спрятать пробелы в своих знаниях

Ну зачем сразу о пробелах в знаниях?
Наверное, потому, что ваше сообщение viewtopic.php?p=4848271#p4848271 изначально написано в 20-34, а отредактировано в 20-36. А мое сообщение viewtopic.php?p=4848276#p4848276 написано в 20-37. То есть, я отвечал на первоначальное сообщение, в котором еще не было той части, о которой вы пишете.
Как-то так :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:55

  Кассандра написав:clientage да потому что та НК с КЛ и кб выпускается платно, всего за 150 грн, МС world называется, а не та которая у нас всех debit

Ну я думаю быро (даж мнгнавенна) отбить те 150 кышмышем. Он народ по 1000 платил на Симину Платину :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:14

  clientage написав:
  Кассандра написав:clientage да потому что та НК с КЛ и кб выпускается платно, всего за 150 грн, МС world называется, а не та которая у нас всех debit

Ну я думаю быро (даж мнгнавенна) отбить те 150 кышмышем. Он народ по 1000 платил на Симину Платину :)

в январе быро отбися могут только "животные" :mrgreen:
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:18

  la9 написав:
  Кассандра написав:А почему вы в своей цитате убрали последнюю часть из моего поста, где я пишу, что сэп на вход всегда был бесплатен - что сейчас, что раньше! Или так удобней спрятать пробелы в своих знаниях

Ну зачем сразу о пробелах в знаниях?

Я почти сразу убрала в своём посте вопрос знаний дабы он не выглядел обидным для вас, но вы сами его процитировали. И тут я уже бессильна :|
А что касается входящего сэпа, то он всегда, повторяю всегда для НК был бесплатным! Поэтому я была удивлена самим фактом того, что как можно обсуждать то, чего никогда не было? :roll:
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 21 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:27

  J написав:
  clientage написав:
  Кассандра написав:clientage да потому что та НК с КЛ и кб выпускается платно, всего за 150 грн, МС world называется, а не та которая у нас всех debit

Ну я думаю быро (даж мнгнавенна) отбить те 150 кышмышем. Он народ по 1000 платил на Симину Платину :)

в январе быро отбися могут только "животные" :mrgreen:

А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:36

  clientage написав:А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда :)

какой кешбек на бензин в январе ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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