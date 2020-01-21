По депокарті - так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:37
По депокарті - так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:37
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:39
clientage да потому что та НК с КЛ и кб выпускается платно, всего за 150 грн, МС world называется, а не та которая у нас всех debit
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:44
А почему вы в своей цитате убрали последнюю часть из моего поста, где я пишу, что сэп на вход всегда был бесплатен - что сейчас, что раньше! Также как и входящий p2p. Или вам так удобней?
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:53
Re: Аккордбанк
Ну зачем сразу о пробелах в знаниях?
Наверное, потому, что ваше сообщение viewtopic.php?p=4848271#p4848271 изначально написано в 20-34, а отредактировано в 20-36. А мое сообщение viewtopic.php?p=4848276#p4848276 написано в 20-37. То есть, я отвечал на первоначальное сообщение, в котором еще не было той части, о которой вы пишете.
Как-то так
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:55
Ну я думаю быро (даж мнгнавенна) отбить те 150 кышмышем. Он народ по 1000 платил на Симину Платину
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:14
в январе быро отбися могут только "животные"
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:18
Я почти сразу убрала в своём посте вопрос знаний дабы он не выглядел обидным для вас, но вы сами его процитировали. И тут я уже бессильна
А что касается входящего сэпа, то он всегда, повторяю всегда для НК был бесплатным! Поэтому я была удивлена самим фактом того, что как можно обсуждать то, чего никогда не было?
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 21 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:27
А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:36
какой кешбек на бензин в январе ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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