Додано: Вів 21 січ, 2020 21:18

la9 написав: Кассандра написав: А почему вы в своей цитате убрали последнюю часть из моего поста, где я пишу, что сэп на вход всегда был бесплатен - что сейчас, что раньше! Или так удобней спрятать пробелы в своих знаниях А почему вы в своей цитате убрали последнюю часть из моего поста, где я пишу, что сэп на вход всегда был бесплатен - что сейчас, что раньше! Или так удобней спрятать пробелы в своих знаниях

Ну зачем сразу о пробелах в знаниях?

Ну зачем сразу о пробелах в знаниях?

Я почти сразу убрала в своём посте вопрос знаний дабы он не выглядел обидным для вас, но вы сами его процитировали. И тут я уже бессильнаА что касается входящего сэпа, то он всегда, повторяю всегда для НК был бесплатным! Поэтому я была удивлена самим фактом того, что как можно обсуждать то, чего никогда не было?