Я 20% хочу у них заполучить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:45
Я 20% хочу у них заполучить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:50
Приколы нашего городка. Получил сегодня в отделении НК. Дали бумажку с реквизитами для пополнения. Не смотря, взял, а сейчас только досмотрел, что в реквизитах указан счет 2924021000! А в назначении - "поповнення карткового рахунку № 2620... на імя ...ФИО"
- А Ибан?
- ибан??? Какой еще ибан??? Не, не слышали
З.Ы. Подскажите, пожалуйста, правильные реквизиты, у кого под рукой
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:58
Re: Аккордбанк
На сайте НБУ есть конвертер ИБАН
И отправляйте на прямые рек-ты: ИБАН, ИНН, ФИО -- литаит
И Роялю скажите, шо камертон на Си бемоль пора сменить )
... делайте хоть что-нибудь!
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