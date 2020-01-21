Додано: Сер 22 січ, 2020 09:52

Поддерживаю вопрос о категориях и ставках (хотя бы в этом месяце)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин