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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:45

  J написав:
  clientage написав:А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда :)

какой кешбек на бензин в январе ?

Я 20% хочу у них заполучить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:50

Приколы нашего городка. Получил сегодня в отделении НК. Дали бумажку с реквизитами для пополнения. Не смотря, взял, а сейчас только досмотрел, что в реквизитах указан счет 2924021000! А в назначении - "поповнення карткового рахунку № 2620... на імя ...ФИО" :D

- А Ибан?
- ибан??? Какой еще ибан??? Не, не слышали :mrgreen:


З.Ы. Подскажите, пожалуйста, правильные реквизиты, у кого под рукой
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:58

Re: Аккордбанк

На сайте НБУ есть конвертер ИБАН
И отправляйте на прямые рек-ты: ИБАН, ИНН, ФИО -- литаит :)
И Роялю скажите, шо камертон на Си бемоль пора сменить )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:33

Re: Аккордбанк

які категорії кешбеку в цьому місяці? коли виплачують КБ?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:40

Технология выплаты такая же как и у Мони
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:52

Поддерживаю вопрос о категориях и ставках (хотя бы в этом месяце)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:03

Re: Аккордбанк

Ну Офпреда и героев тут нет. Ждёмс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:04

Re: Аккордбанк

с офсайта картинка, не знаю за какой месяц
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:12

  clientage написав:Ну Офпреда и героев тут нет. Ждёмс

якби картка не коштувала 150 грн, бажаючих було багато)
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:27

  tarasum написав:
  clientage написав:Ну Офпреда и героев тут нет. Ждёмс

якби картка не коштувала 150 грн, бажаючих було багато)

А який поріг кишмишу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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