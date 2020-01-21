Ну что, Маркарова, скоро ты узнаешь, как нужно банковать
Нулёвки выдают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31
Ну что, Маркарова, скоро ты узнаешь, как нужно банковать
Нулёвки выдают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:42
Re: Аккордбанк
Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:46
Ну так карту не для кишмишу хочуть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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