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Обслуговування в українських
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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31

  Квесторе_поверніться написав:А який поріг кишмишу?


http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/1029/umovy_cachback.pdf

Ну что, Маркарова, скоро ты узнаешь, как нужно банковать :)
Нулёвки выдают? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:42

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:Нулёвки выдают? :)
Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:46

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Нулёвки выдают? :)
Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH

Ну так карту не для кишмишу хочуть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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