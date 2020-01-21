Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос: 3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH
Ну так карту не для кишмишу хочуть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться, карту хотел для кешбека, устроила бы нулёвка.
По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.
Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.
Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.
Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкуренты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:ел для кешбека, устроила бы нулёвка.
По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.
Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.
Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.
Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкурен
кешбек тільки за кредитні, а за власні кошти додатковий дохід.
Вкладчик1234 написав:ел для кешбека, устроила бы нулёвка.
По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.
Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.
Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.
Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкурен
кешбек тільки за кредитні, а за власні кошти додатковий дохід.
мне в отделении сказали, что кб за все, но для этого хотя бы минимальный КЛ должен быть... взял нулевку магнитку