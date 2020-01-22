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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31

  Квесторе_поверніться написав:А який поріг кишмишу?


http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/1029/umovy_cachback.pdf

Ну что, Маркарова, скоро ты узнаешь, как нужно банковать :)
Нулёвки выдают? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:42

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:Нулёвки выдают? :)
Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:46

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Нулёвки выдают? :)
Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH

Ну так карту не для кишмишу хочуть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:31

Квесторе_поверніться, карту хотел для кешбека, устроила бы нулёвка.

По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично :)
Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.

Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.

Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.

Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкуренты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:35

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки)

У них Правилами Кешбэка НЕ предусмотрен 0й лимит как таковой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:37

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки)

У них Правилами Кешбэка НЕ предусмотрен 0й лимит как таковой

Подождём пока предусмотрят :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:ел для кешбека, устроила бы нулёвка.

По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично
Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.

Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.

Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.

Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкурен

кешбек тільки за кредитні, а за власні кошти додатковий дохід.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:33

  tarasum написав:
  Вкладчик1234 написав:ел для кешбека, устроила бы нулёвка.

По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично
Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.

Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.

Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.

Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкурен

кешбек тільки за кредитні, а за власні кошти додатковий дохід.

мне в отделении сказали, что кб за все, но для этого хотя бы минимальный КЛ должен быть...
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la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:22

мне в отделении сказали, что кб за все, но для этого хотя бы минимальный КЛ должен быть...
взял нулевку магнитку

Картка має бути за 150грн. Кц стверджує що тільки кредитні,в умовах теж так виглядає,подивіться
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:48

Re: Аккордбанк

  tarasum написав:Кц стверджує що тільки кредитні,в умовах теж так виглядає,подивіться

Ниде в ДКБО не упоминается про начисление КБ тока на кредитные.
Просто КБ-счет активируется для карты с кредитным лимитом от 1000грн
Розділ 8. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ “КЕШБЕК ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛІВ ПК”
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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