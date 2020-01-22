Ну что, Маркарова, скоро ты узнаешь, как нужно банковать
Нулёвки выдают?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:31
Ну что, Маркарова, скоро ты узнаешь, как нужно банковать
Нулёвки выдают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:42
Re: Аккордбанк
Как бы в вашей ссылке есть ответ на Ваш вопрос:
3. Наявність Кредитного ліміту за КР - не менше 1 000 UAH
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:46
Ну так карту не для кишмишу хочуть...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:31
Квесторе_поверніться, карту хотел для кешбека, устроила бы нулёвка.
По телефону попробовал подать заявку на минимальный лимит, всё застопорилось на этапе подтверждения "места работы". Что для "вольного козака" проблематично
Насколько я понимаю, будет отказ, хотя в УБКИ рейтинг выше среднего.
Скоринг "по-домашнему", напомнил тигипковский.
Я время потратил зря. Но у кого есть оф.доход - можно пробовать.
Подожду, пока научатся выдавать нулёвки (дебетки), или проводить скоринг машинно, как многие конкуренты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:35
Re: Аккордбанк
У них Правилами Кешбэка НЕ предусмотрен 0й лимит как таковой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:37
Подождём пока предусмотрят
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59
Re: Аккордбанк
кешбек тільки за кредитні, а за власні кошти додатковий дохід.
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:33
мне в отделении сказали, что кб за все, но для этого хотя бы минимальный КЛ должен быть...
взял нулевку магнитку
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:22
Картка має бути за 150грн. Кц стверджує що тільки кредитні,в умовах теж так виглядає,подивіться
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:48
Re: Аккордбанк
Ниде в ДКБО не упоминается про начисление КБ тока на кредитные.
Просто КБ-счет активируется для карты с кредитным лимитом от 1000грн
Розділ 8. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ “КЕШБЕК ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛІВ ПК”
... делайте хоть что-нибудь!
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