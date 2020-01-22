Де написано що за власні кошти буде кешбек? Щоб був кб треба карту за 150грн)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:07
Де написано що за власні кошти буде кешбек? Щоб був кб треба карту за 150грн)
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:11
Написано, шо нуна дождаться проводки по картсчету и в соответствии с выбранной категорией начислят плюшки на КБ-счет
Ниде не указано разделение на дебетные и кредитные, значит -- за любые
Нужно не просто карту за 150, а для активации КБ-счета нужен кредлимит от 1000грн
... делайте хоть что-нибудь!
|