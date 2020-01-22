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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:07

  clientage написав:
  tarasum написав:Кц стверджує що тільки кредитні,в умовах теж так виглядає,подивіться

Ниде в ДКБО не упоминается про начисление КБ тока на кредитные.
Просто КБ-счет активируется для карты с кредитным лимитом от 1000грн
Розділ 8. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ “КЕШБЕК ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛІВ ПК”

Де написано що за власні кошти буде кешбек? Щоб був кб треба карту за 150грн)
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:11

  tarasum написав:
  clientage написав:
  tarasum написав:Кц стверджує що тільки кредитні,в умовах теж так виглядає,подивіться

Ниде в ДКБО не упоминается про начисление КБ тока на кредитные.
Просто КБ-счет активируется для карты с кредитным лимитом от 1000грн
Розділ 8. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ “КЕШБЕК ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛІВ ПК”

Де написано що за власні кошти буде кешбек? Щоб був кб треба карту за 150грн)

Написано, шо нуна дождаться проводки по картсчету и в соответствии с выбранной категорией начислят плюшки на КБ-счет
Ниде не указано разделение на дебетные и кредитные, значит -- за любые :wink:
Нужно не просто карту за 150, а для активации КБ-счета нужен кредлимит от 1000грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37

Написано, шо нуна дождаться проводки по картсчету и в соответствии с выбранной категорией начислят плюшки на КБ-счет
Ниде не указано разделение на дебетные и кредитные, значит -- за любые :wink:
Нужно не просто карту за 150, а для активации КБ-счета нужен кредлимит от 1000грн

Якщо картка кредитна,то кб має нарахоауватися за кредитні. Власні кошти не вказують,отже кб не буде. Для прикладу форвард,тас,моно роблять розбивку)
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:39

tarasum, не согласен с такой трактовкой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:04

  clientage написав:tarasum, не согласен с такой трактовкой :)

Якщо в банках не вказано,тоді значить нічого не буде) банки себе страхують) ви б ризикнули?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:06

  tarasum написав:
  clientage написав:tarasum, не согласен с такой трактовкой :)

Якщо в банках не вказано,тоді значить нічого не буде) банки себе страхують) ви б ризикнули?

Конечно, обязательно проверил бы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 31323334
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