Де написано що за власні кошти буде кешбек? Щоб був кб треба карту за 150грн)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:07
Де написано що за власні кошти буде кешбек? Щоб був кб треба карту за 150грн)
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:11
Написано, шо нуна дождаться проводки по картсчету и в соответствии с выбранной категорией начислят плюшки на КБ-счет
Ниде не указано разделение на дебетные и кредитные, значит -- за любые
Нужно не просто карту за 150, а для активации КБ-счета нужен кредлимит от 1000грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:37
Якщо картка кредитна,то кб має нарахоауватися за кредитні. Власні кошти не вказують,отже кб не буде. Для прикладу форвард,тас,моно роблять розбивку)
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:04
Додано: Сер 22 січ, 2020 23:06
Конечно, обязательно проверил бы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:00
КБ
там есть еще пару нюансов по начислениям , будьте бдительны
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:55
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:19
КБ
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:29
Більше 100 грн за операцію не рубать...ні це не творчий підхід.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Aps, IGNAT, jay2004, liliya_logical, Вкладник-21 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|