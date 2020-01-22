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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:18
П.9 теж якось неоднозначно виглядає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:22
Ага...хітрО.
Потратив перший раз дрібницю...і почекай поки проведеться.
Ну і не рубай більше сотні кишмишу - як девіз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:48
Re: Аккордбанк
На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:52
На фінансах найкраща кредитка це СоСобанки Ванакарта.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:02
Которую фиг получишь если даже и найдешь отд-е банка, и каждый год нуна повторно проходить скоринг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:06
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:26
Тут https://finance.ua/cards/luchshie-bespl ... tnye-karty
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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