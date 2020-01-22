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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:18

П.9 теж якось неоднозначно виглядає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:22

  klug написав:П.9 теж якось неоднозначно виглядає.

Ага...хітрО. :)
Потратив перший раз дрібницю...і почекай поки проведеться.
Ну і не рубай більше сотні кишмишу - як девіз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31690
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:48

Re: Аккордбанк

На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:52

  tarasum написав:На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)

На фінансах найкраща кредитка це СоСобанки Ванакарта. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31690
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:02

  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)

На фінансах найкраща кредитка це СоСобанки Ванакарта. :)

Которую фиг получишь если даже и найдешь отд-е банка, и каждый год нуна повторно проходить скоринг :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:06

  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)

На фінансах найкраща кредитка це СоСобанки Ванакарта. :)

Звідки така думка? Найкращий банк,а по карті не згідний)
tarasum
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Повідомлень: 476
З нами з: 16.10.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:26

  tarasum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)

На фінансах найкраща кредитка це СоСобанки Ванакарта. :)

Звідки така думка? Найкращий банк,а по карті не згідний)

Тут https://finance.ua/cards/luchshie-bespl ... tnye-karty
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
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