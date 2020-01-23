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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:18
П.9 теж якось неоднозначно виглядає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:22
Ага...хітрО.
Потратив перший раз дрібницю...і почекай поки проведеться.
Ну і не рубай більше сотні кишмишу - як девіз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:48
Re: Аккордбанк
На фінансах не має власника найкращої кредитної карти) значить ще не доросли до наших апетитів)
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:52
На фінансах найкраща кредитка це СоСобанки Ванакарта.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:02
Которую фиг получишь если даже и найдешь отд-е банка, и каждый год нуна повторно проходить скоринг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:06
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:26
Тут https://finance.ua/cards/luchshie-bespl ... tnye-karty
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:05
Re: Аккордбанк
Відповідь аккорда щодо категорій та власних коштів:
Доступні категорії кешбеку на січень: Супермаркети та магазини, Одяг та взуття, Кафе та ресторани, Duty Free та Тварини.
На власні кошти нараховується 10% річних на позитивний залишок(якщо сума власних коштів на карті від 1000, 01грн).
А кешбек Ви отримуєте, здійснюючи покупки, як за власні, так і за кредитні кошти.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:08
А какая должна быть карта?
Если кредитку-нулёвку не выдают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:19
Колеги, бачу ви якісь КешБеки обговорюєте
мова про це?
як таку картку отримати, до депозиту дають?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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