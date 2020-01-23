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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:22

  greenozon написав:Колеги, бачу ви якісь КешБеки обговорюєте
мова про це?
http://accordbank.com.ua/ua/publication ... t/1029.htm

як таку картку отримати, до депозиту дають?

отам по вашей ссылочке о первых строках:
Оформлюйте НОВУ Найкращу картку Debit МС World, активуйте в Інтернет-Банкінгу кешбек...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:25

clientage

"Щомісяця ви можете у Системі Інтернет-Банкінг обрати дві категорії покупок з підвищеним кешбеком, за якими ми повертатимемо до 20% ваших витрат. Але це ще не все!
За усі інші операції вам буде нараховуватися 1% стандартного кешбеку. Також щомісяця вам нараховуватиметься 10% річних на залишок власних коштів на картці."


1 на усе - так собі, а які категорії в секції "до 20%" ?
+50грн !
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greenozon
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