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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:22
отам по вашей ссылочке о первых строках:
Оформлюйте НОВУ Найкращу картку Debit МС World
, активуйте в Інтернет-Банкінгу кешбек...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:25
clientage
"Щомісяця ви можете у Системі Інтернет-Банкінг обрати дві категорії покупок з підвищеним кешбеком, за якими ми повертатимемо до 20% ваших витрат. Але це ще не все!
За усі інші операції вам буде нараховуватися 1% стандартного кешбеку. Також щомісяця вам нараховуватиметься 10% річних на залишок власних коштів на картці."
1 на усе - так собі, а які категорії в секції "до 20%" ?
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greenozon
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