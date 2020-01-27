вівторок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:58
Re: Аккордбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:12
Дивний банк
в секції Акції - новина 6-річної давності!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 05:36
никому не верю
Додано: Вів 28 січ, 2020 07:07
Як і в Сосісбанці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 07:19
завтра буде 14, потом 13 .. ну ви поняли - до чарівної 8-ки в кінці року
дядЯша ж обіцяв!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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