вівторок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:58
Re: Аккордбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:12
Дивний банк
в секції Акції - новина 6-річної давності!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 05:36
никому не верю
Додано: Вів 28 січ, 2020 07:19
завтра буде 14, потом 13 .. ну ви поняли - до чарівної 8-ки в кінці року
дядЯша ж обіцяв!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:45
Re: Аккордбанк
давайте мух от котлет отделять !
у кого срочный и на всю сумму платят 17+ % и не меняют условий на них и будим равняться и Фондировать свои пасивы
никому не верю
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:55
а курс будет 24,5, потом 24,6, затем 24,7 ....
дядЯша ж нічого не обіцяв!
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:49
Какие категории кешбека на февраль?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:20
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:23
Какую карту в каком тарифе оформить за 150грн, чтобы получать кешбек?
Вроде везде речь о кредитке, но её не всем дают
Если можно со ссылками, чтоб сразу в отделении показать. Да и в поддержке говорили, что кешбек только с кредитки (дебетных вариантов не знали). Но колцентру конечно верится с трудом
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 02 лют, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:28
Найкраща карта з кредлімітом
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