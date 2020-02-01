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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:58

Re: Аккордбанк

  greenozon написав:а що буде завтра

вівторок
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:12

Дивний банк
в секції Акції - новина 6-річної давності!!!

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 05:36

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  greenozon написав:а що буде завтра

вівторок

тыква уже 15,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:19

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:а що буде завтра

вівторок

тыква уже 15,5%


завтра буде 14, потом 13 .. ну ви поняли - до чарівної 8-ки в кінці року :)

дядЯша ж обіцяв!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:45

Re: Аккордбанк

  greenozon написав:завтра буде 14, потом 13


давайте мух от котлет отделять !
у кого срочный и на всю сумму платят 17+ % и не меняют условий на них и будим равняться и Фондировать свои пасивы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:55

  greenozon написав:
завтра буде 14, потом 13 .. ну ви поняли - до чарівної 8-ки в кінці року :)

дядЯша ж обіцяв!

а курс будет 24,5, потом 24,6, затем 24,7 ....
дядЯша ж нічого не обіцяв!
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:49

Какие категории кешбека на февраль?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:20

  J написав:Какие категории кешбека на февраль?

Немає нікого з власників карти,за оформлення хочуть 150грн) довго окуповуються,на халяву банк не роздає(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:23

  tarasum написав:
  J написав:Какие категории кешбека на февраль?

Немає нікого з власників карти,за оформлення хочуть 150грн) довго окуповуються,на халяву банк не роздає(((

Какую карту в каком тарифе оформить за 150грн, чтобы получать кешбек?
Вроде везде речь о кредитке, но её не всем дают

Если можно со ссылками, чтоб сразу в отделении показать. Да и в поддержке говорили, что кешбек только с кредитки (дебетных вариантов не знали). Но колцентру конечно верится с трудом
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 02 лют, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  tarasum написав:
  J написав:Какие категории кешбека на февраль?

Немає нікого з власників карти,за оформлення хочуть 150грн) довго окуповуються,на халяву банк не роздає(((

Какую карту в каком тарифе оформить за 150грн, чтобы получать кешбек?
Вроде везде речь о кредитке, но её не всем дают

Найкраща карта з кредлімітом
tarasum
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