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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:39

Отакої!

НБУ штрафовал банк мужа Маркаровой

НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... markarovoi
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:45

  Вкладчик1234 написав:НБУ штрафовал банк мужа Маркаровой

НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... markarovoi

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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:52

Re: Аккордбанк

  Вкладчик1234 написав:оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен

тю, якісь сльози

100-ку б впаяти, оце інше діло!
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