НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.
Вкладчик1234 написав:НБУ штрафовал банк мужа Маркаровой
НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.
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Підвищені категорії кешбеку на лютий: аптеки, дитячі товари, АЗС, кіно та театри, книги та канцтовари. Пишуть що не знають %,треба в особистому акку дивитися. Цікаво які там % по кешбеку?! Чого так приховують інформацію ((((