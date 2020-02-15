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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48

greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:20

  _PORT_UA написав:greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?

Депо можна відкривати онлайн.
Після закінчення падають на карту.
Вихід з банки геть безналом з комісією.
Якщо коміс неплатити то налом слід виносити з карти під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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