greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48
greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:20
Депо можна відкривати онлайн.
Після закінчення падають на карту.
Вихід з банки геть безналом з комісією.
Якщо коміс неплатити то налом слід виносити з карти під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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