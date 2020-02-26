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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48

greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:20

  _PORT_UA написав:greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?

Депо можна відкривати онлайн.
Після закінчення падають на карту.
Вихід з банки геть безналом з комісією.
Якщо коміс неплатити то налом слід виносити з карти під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 07:04

  _PORT_UA написав:Аккорд банк кому принадлежит? В моем городе он занял закрывшиеся отделения ФиКа. Могу предположить,что Жеваго? Так ли это?

Маркаровым же принадлежит, и уже давно. Жена - министр финансов.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47

  clientage написав:
  Кассандра написав:clientage да потому что та НК с КЛ и кб выпускается платно, всего за 150 грн, МС world называется, а не та которая у нас всех debit

Ну я думаю быро (даж мнгнавенна) отбить те 150 кышмышем. Он народ по 1000 платил на Симину Платину :)

В этом плане есть некоторые нюансы:
1. Те же категории могут быть и у других БЕСПЛАТНЫХ карт с кешбеком до 20%.
2. До 20% - это не значит, что будет 20%. 1% - это тоже ДО 20% :)
3. Ну и, наконец, маловероятный (но все же) случай, когда категории будут совсем мимо. Как например, вегетарианцу 20% на товары для рыбалки или неумеющему плавать на посещение бассейна :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:52

  clientage написав:
  J написав:
  clientage написав:Ну я думаю быро (даж мнгнавенна) отбить те 150 кышмышем. Он народ по 1000 платил на Симину Платину :)

в январе быро отбися могут только "животные" :mrgreen:

А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда :)

Ого! :shock: Это ж сколько канистр надо! Или вы обзавелись бензовозом? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16

  candidat написав:
  clientage написав:
  J написав:в январе быро отбися могут только "животные" :mrgreen:

А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда :)

Ого! :shock: Это ж сколько канистр надо! Или вы обзавелись бензовозом? :wink:

Просто у меня есть Прайд с литровый кошельком :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:41

  clientage написав:
  candidat написав:
  clientage написав:А я вот подумываю бензом затариться, тонны 2 взять ВОГовского А95
А весною буду всему офису продавать, с Прайда :)

Ого! :shock: Это ж сколько канистр надо! Или вы обзавелись бензовозом? :wink:

Просто у меня есть Прайд с литровый кошельком :idea:

Прайд - это программа лояльности WOG?
А там можно купить бензин по типу "утром деньги - вечером стулья", т.е. платить сейчас, а бензин потом забирать, когда понадобится?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:43

  greenozon написав:Депо "нові гроші" грохнувся із 18 вже до 14,25%

:)

Не долго музыка играла. Уже 13,75%.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46

  candidat написав:
  greenozon написав:Депо "нові гроші" грохнувся із 18 вже до 14,25%

:)

Не долго музыка играла. Уже 13,75%.

Яка межа депогривні при облікові ставці НБУ 11%?
Якщо ОВДП заякоряться на 10% то облікова ставка НБУ не буде падати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:47

  candidat написав:
  clientage написав:
  candidat написав:Ого! :shock: Это ж сколько канистр надо! Или вы обзавелись бензовозом? :wink:

Просто у меня есть Прайд с литровый кошельком :idea:

Прайд - это программа лояльности WOG?
А там можно купить бензин по типу "утром деньги - вечером стулья", т.е. платить сейчас, а бензин потом забирать, когда понадобится?

Да, в течение года нуна выбрать купленный седня литраж.
В этом году это было не выгодно, т.к. стоимость бензуса упала, и гораздо приятнее было держать гроши на депо в банке и покупать по мере необходимости со скидкой -3..3.5грн/л от стеллы шо на ВОГе, шо на ОККО
см. Как экономить на каждом литре бензина
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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