greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48
greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.
Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:20
Депо можна відкривати онлайн.
Після закінчення падають на карту.
Вихід з банки геть безналом з комісією.
Якщо коміс неплатити то налом слід виносити з карти під депо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 16 лют, 2020 07:04
Маркаровым же принадлежит, и уже давно. Жена - министр финансов.
Mind the gap.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47
В этом плане есть некоторые нюансы:
1. Те же категории могут быть и у других БЕСПЛАТНЫХ карт с кешбеком до 20%.
2. До 20% - это не значит, что будет 20%. 1% - это тоже ДО 20%
3. Ну и, наконец, маловероятный (но все же) случай, когда категории будут совсем мимо. Как например, вегетарианцу 20% на товары для рыбалки или неумеющему плавать на посещение бассейна
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:52
Ого! Это ж сколько канистр надо! Или вы обзавелись бензовозом?
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:16
Просто у меня есть Прайд с литровый кошельком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:41
Прайд - это программа лояльности WOG?
А там можно купить бензин по типу "утром деньги - вечером стулья", т.е. платить сейчас, а бензин потом забирать, когда понадобится?
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:43
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:46
Яка межа депогривні при облікові ставці НБУ 11%?
Якщо ОВДП заякоряться на 10% то облікова ставка НБУ не буде падати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:47
Да, в течение года нуна выбрать купленный седня литраж.
В этом году это было не выгодно, т.к. стоимость бензуса упала, и гораздо приятнее было держать гроши на депо в банке и покупать по мере необходимости со скидкой -3..3.5грн/л от стеллы шо на ВОГе, шо на ОККО
см. Как экономить на каждом литре бензина
... делайте хоть что-нибудь!
|