Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48

greenozon , схоже це нинішні реалії, коли і 14℅ це багато.

Підкажіть депо у цьому банку та відсотки по закінченню сплачується на карткові рахунки чи потрібно приходити в банк для повернення?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.