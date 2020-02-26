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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:54

  Вкладчик1234 написав:НБУ штрафовал банк мужа Маркаровой

НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... markarovoi

Насколько НБУ в праве ставить знак равенства между "отсутствием финансовых возможностей" и "доходами,полученными преступным путем"? Презумпция невиновности уже не действует? НБУ доказал, что есть возможность получить деньги преступным путем? Можно подумать, каждый среднестатистический человек имеет ту же финансовую возможность для противоправной деятельности.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:10

clientage
Кстати, вы же хотели купить 2 тонны с кешбеком 20%, но по условиям начисления кешбека это не так просто сделать. В месяц можно получить не более 500 грн кешбека. Даже если это чистыми (я не знаю, но, думаю, вряд ли), то с налогами 500/0,805=621,12 грн.
Если кешбек 20%, то 621,12 получается с суммы 621,12/0,2=3105,59 грн. Таких денег хватит только +/- 120 л, т.е. 2 тонны придется скупать года полтора :D И это еще при том, что кешбек на бензин будет каждый месяц. Не говоря уже о том, что кешбек на одну операцию не более 100 грн. В общем, с такой картой ваш бизнес-план выглядит малость утопическим :wink:
candidat
 
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