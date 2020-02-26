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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 37383940 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.5 5 50 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 10 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 13 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 36% 18 Всього голосів : 50 Додано: Сер 26 лют, 2020 20:54 Вкладчик1234 написав: НБУ штрафовал банк мужа Маркаровой



НБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.



https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... markarovoi НБУ штрафовал банк мужа МаркаровойНБУ в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ. Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2020 года применил к Аккордбанку меру воздействия в виде штрафа в размере 2 313 086,75 гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности изучение клиентов и анализ их финансовых операций. Отмечается, что это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствию таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии деятельности (социального статуса) клиентов. Муж министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец владеет 70,944264% акций Аккордбанка.

Насколько НБУ в праве ставить знак равенства между "отсутствием финансовых возможностей" и "доходами,полученными преступным путем"? Презумпция невиновности уже не действует? НБУ доказал, что есть возможность получить деньги преступным путем? Можно подумать, каждый среднестатистический человек имеет ту же финансовую возможность для противоправной деятельности. Насколько НБУ в праве ставить знак равенства между "отсутствием финансовых возможностей" и "доходами,полученными преступным путем"? Презумпция невиновности уже не действует? НБУ доказал, что есть возможность получить деньги преступным путем? Можно подумать, каждый среднестатистический человек имеет ту же финансовую возможность для противоправной деятельности. candidat Повідомлень: 649 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 21:10 clientage

Кстати, вы же хотели купить 2 тонны с кешбеком 20%, но по условиям начисления кешбека это не так просто сделать. В месяц можно получить не более 500 грн кешбека. Даже если это чистыми (я не знаю, но, думаю, вряд ли), то с налогами 500/0,805=621,12 грн.

Если кешбек 20%, то 621,12 получается с суммы 621,12/0,2=3105,59 грн. Таких денег хватит только +/- 120 л, т.е. 2 тонны придется скупать года полтора И это еще при том, что кешбек на бензин будет каждый месяц. Не говоря уже о том, что кешбек на одну операцию не более 100 грн. В общем, с такой картой ваш бизнес-план выглядит малость утопическим Кстати, вы же хотели купить 2 тонны с кешбеком 20%, но по условиям начисления кешбека это не так просто сделать. В месяц можно получить не более 500 грн кешбека. Даже если это чистыми (я не знаю, но, думаю, вряд ли), то с налогами 500/0,805=621,12 грн.Если кешбек 20%, то 621,12 получается с суммы 621,12/0,2=3105,59 грн. Таких денег хватит только +/- 120 л, т.е. 2 тонны придется скупать года полтораИ это еще при том, что кешбек на бензин будет каждый месяц. Не говоря уже о том, что кешбек на одну операцию не более 100 грн. В общем, с такой картой ваш бизнес-план выглядит малость утопическим candidat Повідомлень: 649 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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