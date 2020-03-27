пока да
в приложении выглядит так, что и другие карты могут быть, но по факту только кредитка
++ расчетный месяц с 1го числа
-- абонка 27 грн если на конец месяца не погашена в ноль ( как у Альфы Максимум раньше было)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 бер, 2020 22:44
Додано: Вів 03 бер, 2020 14:07
в моих эпицентрах другие мсс
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:04
Re: Аккордбанк
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02
Да в целом,мелкие комбанки оказались маститее системноважных по версии нацбанка,зато нарушают нормативы
никому не верю
Додано: Суб 28 бер, 2020 07:25
Хоть Альфабанк в плане возврата депозитов и считается овнобанком, но сравнивать его с этой помойкой я бы не стал, тем более, что маркарову уволили - жить этой конторе осталось недолго
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