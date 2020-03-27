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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 бер, 2020 22:44
Sergiys2009 написав:
С кешмышом только кредитки?
пока да
в приложении выглядит так, что и другие карты могут быть, но по факту только кредитка
++ расчетный месяц с 1го числа
-- абонка 27 грн если на конец месяца не погашена в ноль ( как у Альфы Максимум раньше было)
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cohan
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Додано: Вів 03 бер, 2020 14:07
ukrprom2014 написав: cohan написав:
20% товары для дома и сада
Горячка говорит что 20% только на МСС 5251 - гвоздей с шурупами в Эпицентре можно взять.
в моих эпицентрах другие мсс
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J
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:04
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.
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George
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02
George написав:
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.
Да в целом,мелкие комбанки оказались маститее системноважных по версии нацбанка,зато нарушают нормативы
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 28 бер, 2020 07:25
George написав:
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.
Хоть Альфабанк в плане возврата депозитов и считается овнобанком, но сравнивать его с этой помойкой я бы не стал, тем более, что маркарову уволили - жить этой конторе осталось недолго
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Stringer
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:50
Stringer написав:
жить этой конторе осталось недолго
Как говорил незабвенный Ходжа Насреддин: "еще неизвестно, кто раньше умрет: шах или ишак"
2014-2015 годы показали, что как раз мелкие банки выполняли свои обязательства, а "системные" рушились, как карточные домики.
И это естественно, т.к. у мелких банков меньше обязательств.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:14
lubopytnaya написав: Stringer написав:
жить этой конторе осталось недолго
Как говорил незабвенный Ходжа Насреддин: "еще неизвестно, кто раньше умрет: шах или ишак"
2014-2015 годы показали, что как раз мелкие банки выполняли свои обязательства, а "системные" рушились, как карточные домики.
И это естественно, т.к. у мелких банков меньше обязательств.
Это не просто мелкий, этот как раз из тех прачечных, от которых обещала очистить систему баба лера, но вот половину банков системы она таки прирезала, а пару моек, типа этой оставила
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Stringer
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