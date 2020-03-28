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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 22:44

  Sergiys2009 написав:С кешмышом только кредитки?


пока да
в приложении выглядит так, что и другие карты могут быть, но по факту только кредитка

++ расчетный месяц с 1го числа
-- абонка 27 грн если на конец месяца не погашена в ноль ( как у Альфы Максимум раньше было)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 14:07

  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:20% товары для дома и сада

Горячка говорит что 20% только на МСС 5251 - гвоздей с шурупами в Эпицентре можно взять.

в моих эпицентрах другие мсс
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:04

Re: Аккордбанк

Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.
George
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:02

  George написав:Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.

Да в целом,мелкие комбанки оказались маститее системноважных по версии нацбанка,зато нарушают нормативы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 07:25

  George написав:Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту вообще без предзаказа. Т.е. когда возникнет вопрос, куда понести депозит, в Альфу или сюда (Альфа не отдает валюту и курс забора валюты в гривне откровенно грабительский), я думаю, у меня вопросов не возникнет.

Хоть Альфабанк в плане возврата депозитов и считается овнобанком, но сравнивать его с этой помойкой я бы не стал, тем более, что маркарову уволили - жить этой конторе осталось недолго
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:50

  Stringer написав: жить этой конторе осталось недолго

Как говорил незабвенный Ходжа Насреддин: "еще неизвестно, кто раньше умрет: шах или ишак"

2014-2015 годы показали, что как раз мелкие банки выполняли свои обязательства, а "системные" рушились, как карточные домики.
И это естественно, т.к. у мелких банков меньше обязательств.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:14

  lubopytnaya написав:
  Stringer написав: жить этой конторе осталось недолго

Как говорил незабвенный Ходжа Насреддин: "еще неизвестно, кто раньше умрет: шах или ишак"

2014-2015 годы показали, что как раз мелкие банки выполняли свои обязательства, а "системные" рушились, как карточные домики.
И это естественно, т.к. у мелких банков меньше обязательств.

Это не просто мелкий, этот как раз из тех прачечных, от которых обещала очистить систему баба лера, но вот половину банков системы она таки прирезала, а пару моек, типа этой оставила
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:18

Re: Аккордбанк

  lubopytnaya написав:2014-2015 годы показали, что как раз мелкие банки выполняли свои обязательства

Особенно Золотые ворота, Меркурий.

Если мелкий банк держится лишь на схемах его владельца - ну его в пень такой банк, даже если там высокие проценты по депозитам. Когда-то внезапно владелец попадет в опалу, а вместе с ним и все вклады.
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