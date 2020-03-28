Вклады не с ним, а в Фонде гарантирования вкладов
И Фонд как раз выплачивал депозиты мелких банков намного быстрее, чем депозиты больших банков.
Во-первых, потому что в малых банках реестр вкладчиков небольшой и составление реестра не занимало много времени. А в больших банках составление реестров занимало четыре-шесть месяцев.
Во-вторых, общая сумма выплат была на порядок ниже, чем в больших банках, поэтому Фонд быстро выплачивал деньги "банкам-малышам" и только потом приступал к выплатам крупным банкам.