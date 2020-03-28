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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:17

  vitaliy_berdinskikh написав: Когда-то внезапно владелец попадет в опалу, а вместе с ним и все вклады.

Вклады не с ним, а в Фонде гарантирования вкладов :wink:
И Фонд как раз выплачивал депозиты мелких банков намного быстрее, чем депозиты больших банков.
Во-первых, потому что в малых банках реестр вкладчиков небольшой и составление реестра не занимало много времени. А в больших банках составление реестров занимало четыре-шесть месяцев.
Во-вторых, общая сумма выплат была на порядок ниже, чем в больших банках, поэтому Фонд быстро выплачивал деньги "банкам-малышам" и только потом приступал к выплатам крупным банкам.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Суб 28 бер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:17

  clientage написав:
  George написав:Здесь низкие проценты по депозитам. Даже очень низкие.
На счет схем и прочего - тут это вряд ли. Масштаб не тот.

Ну по Сеньке шапка :)
А еще 3 мес назад тут 18% было на 3х месячных

Ну я про доллары. Впрочем, в гривне ставки они тоже снизили в 1.5 раза.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:30

  George написав:Здесь низкие проценты по депозитам. Даже очень низкие.
На счет схем и прочего - тут это вряд ли. Масштаб не тот.

Я больше про валютные, здесь несколько месяцев назад были неплохие, если не в пятерке, то в десятке. Но лично для себя решил что министр-жена это не надолго.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:06

Re: Аккордбанк

господа , кто имеет кредитку банка, что с КБ по последним дням, есть начисление?
Одна бджола мало меду наносить...
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