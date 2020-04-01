Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:17
vitaliy_berdinskikh написав:
Когда-то внезапно владелец попадет в опалу, а вместе с ним и все вклады.
Вклады не с ним, а в Фонде гарантирования вкладов
И Фонд как раз выплачивал депозиты мелких банков намного быстрее, чем депозиты больших банков.
Во-первых, потому что в малых банках реестр вкладчиков небольшой и составление реестра не занимало много времени. А в больших банках составление реестров занимало четыре-шесть месяцев.
Во-вторых, общая сумма выплат была на порядок ниже, чем в больших банках, поэтому Фонд быстро выплачивал деньги "банкам-малышам" и только потом приступал к выплатам крупным банкам.
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lubopytnaya
в Суб 28 бер, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:17
clientage написав: George написав:
Здесь низкие проценты по депозитам. Даже очень низкие.
На счет схем и прочего - тут это вряд ли. Масштаб не тот.
Ну по Сеньке шапка
А еще 3 мес назад тут 18% было на 3х месячных
Ну я про доллары. Впрочем, в гривне ставки они тоже снизили в 1.5 раза.
George
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:30
George написав:
Здесь низкие проценты по депозитам. Даже очень низкие.
На счет схем и прочего - тут это вряд ли. Масштаб не тот.
Я больше про валютные, здесь несколько месяцев назад были неплохие, если не в пятерке, то в десятке. Но лично для себя решил что министр-жена это не надолго.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:06
господа , кто имеет кредитку банка, что с КБ по последним дням, есть начисление?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
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Додано: Вів 31 бер, 2020 22:46
Banki написав:
господа , кто имеет кредитку банка, что с КБ по последним дням, есть начисление?
они ж начисляют после проводки операции, не мгновенно, как Альфа
т.е. фактически на 2-4й день после
Условия чуть ухудшились:
макс сумма по операции 50 грн, те же анализы дороже 1000 грн в пролете, хотя иногда можно разбить
на Апрель:
АЗС 2%
Аптеки 2%
Здоровье 5%
такси 10% (но Форвард тут пока без конкурентов с 15%, разве что Альфа свои +10 продлит )))
Книги и канцелярия 20%
cohan
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:03
cohan написав:
на Апрель:
АЗС 2%
Аптеки 2%
Здоровье 5%
а в "Здоровье" что входит ?
flysoulfly
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:52
flysoulfly написав: cohan написав:
на Апрель:
АЗС 2%
Аптеки 2%
Здоровье 5%
а в "Здоровье" что входит ?
надо на горячке выяснять, надеюсь, Синево + клиники (хотя, тьфу тьфу, неособо нужны пока что), то есть то что у Фоварда в декабре, кажетсЯ, было 10%
cohan
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